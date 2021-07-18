Son dakika haberleri: JANDARMA VE MİT'TEN FETÖ OPERASYONU; MOTOR YATLA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR
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Son dakika haberleri: JANDARMA VE MİT'TEN FETÖ OPERASYONU; MOTOR YATLA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, Yunanistan'ın Simi (Sömbeki) Adası'na motor yatla kaçmaya çalışan 1'i kadın 3 FETÖ şüphelisi ile 4 organizatör yakalandı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, Yunanistan'ın Simi (Sömbeki) Adası'na motor yatla kaçmaya çalışan 1'i kadın 3 FETÖ şüphelisi ile 4 organizatör yakalandı. İşlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adilyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve MİT ekipleri, FETÖ üyesi 1'i kadın 3 kişinin, Marmaris'in kırsal Bozburun Mahallesi'nden Yunanistan'ın Simi Adası'na motor yat ile kaçacağı bilgisine ulaştı. MİT ve jandarma ekipleri, kara yoluyla kente gelen FETÖ şüphelileri T.K., H.Ç. ve Ü.Ç.'yi dün takibe aldı. Ardından harekete geçen ekipler; T.K., H.Ç. ve Ü.Ç. ile organizatör V.Ö., S.Ö., V.Ö. ve A.Y.'yı yakaladı. 7 kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilerek, ifadeleri alındı.

FETÖ şüphelilerinin, önceki yıllarda yargılandığı, serbest bırakıldığı ve dosyalarının istinaf mahkemesinde oldukları tespit edildi. Organizatörlerden S.Ö.'nün ise 'insan kaçakçılığı' suçundan sabıkası bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri: JANDARMA VE MİT'TEN FETÖ OPERASYONU; MOTOR YATLA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR
Son dakika haberleri: JANDARMA VE MİT'TEN FETÖ OPERASYONU; MOTOR YATLA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR
Son dakika haberleri: JANDARMA VE MİT'TEN FETÖ OPERASYONU; MOTOR YATLA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR
Son dakika haberleri: JANDARMA VE MİT'TEN FETÖ OPERASYONU; MOTOR YATLA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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