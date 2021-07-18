Son dakika haberleri: JANDARMA VE MİT'TEN FETÖ OPERASYONU; MOTOR YATLA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, ilişkiye girmek için yaptıkları mide bulandırdı

Eski sevgilinin sözlerinden sonra Şeyma'dan Acunlu paylaşım! Herkes aynı şeyi soruyor

Atama sonrası müdüre bu çelengi gönderdiler! Kimin yolladığı ise bilinmiyor

Daha bir ay önce barışmışlar! Gözü dönen kayınpeder, gelinini öldürüp intihar etti

Bir garip vurgun hikayesi daha! 13 bin mağdur var, şirket önünde toplanıp gösteri yaptılar

Edinilen son dakika gelişmesine göre MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, Yunanistan'ın Simi (Sömbeki) Adası'na motor yatla kaçmaya çalışan 1'i kadın 3 FETÖ şüphelisi ile 4 organizatör yakalandı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, Yunanistan'ın Simi (Sömbeki) Adası'na motor yatla kaçmaya çalışan 1'i kadın 3 FETÖ şüphelisi ile 4 organizatör yakalandı. İşlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adilyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve MİT ekipleri, FETÖ üyesi 1'i kadın 3 kişinin, Marmaris'in kırsal Bozburun Mahallesi'nden Yunanistan'ın Simi Adası'na motor yat ile kaçacağı bilgisine ulaştı. MİT ve jandarma ekipleri, kara yoluyla kente gelen FETÖ şüphelileri T.K., H.Ç. ve Ü.Ç.'yi dün takibe aldı. Ardından harekete geçen ekipler; T.K., H.Ç. ve Ü.Ç. ile organizatör V.Ö., S.Ö., V.Ö. ve A.Y.'yı yakaladı. 7 kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilerek, ifadeleri alındı.

FETÖ şüphelilerinin, önceki yıllarda yargılandığı, serbest bırakıldığı ve dosyalarının istinaf mahkemesinde oldukları tespit edildi. Organizatörlerden S.Ö.'nün ise 'insan kaçakçılığı' suçundan sabıkası bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı