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Son dakika! Jandarma şehit kabirlerini temizledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Son dakika! Jandarma şehit kabirlerini temizledi

Bir son dakika haberine göre Burdur'un Tefenni ilçesinde yoğun kar yağışının ardından jandarma ekipleri, şehit mezarlarını temizleyerek, bayraklarını yeniledi.

TEFENNİ, BURDUR (İHA) - Burdur'un Tefenni ilçesinde yoğun kar yağışının ardından jandarma ekipleri, şehit mezarlarını temizleyerek, bayraklarını yeniledi.

Burdur'un Tefenni ilçesinde yoğun kar yağışının ardından kaymakamlık talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şehitliği temizledi. Jandarma personelleri şehit kabirleri üzerindeki karlar temizlenirken, yıpranan Türk bayrakları da yenileriyle değiştirildi. - BURDUR

Son dakika! Jandarma şehit kabirlerini temizledi

Son dakika! Jandarma şehit kabirlerini temizledi

Son dakika! Jandarma şehit kabirlerini temizledi

Son dakika! Jandarma şehit kabirlerini temizledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Jandarma, Tefenni, Burdur, Şehit, Yerel, Haber

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