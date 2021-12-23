Son dakika: Jandarma komandoların nefes kesen eğitimi

Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Okulunda gördükleri zorlu eğitimin ardından, iç güvenlik harekatlarında ve her türlü savaş ortamında görev yapabilecek standartlara gelen Jandarma Komandolar, teröristle mücadele harekatında zaman zaman intikal güzergahlarını kesen dere, çay, nehir gibi akarsu engelleri ile karşılaştığında da ne yapması gerektiğini uygulamalı olarak öğreniyor.

Teröristle mücadele harekatı icra edilen bölgelerde Jandarma Komando olarak görev alacak subay, astsubay ve uzman erbaşlar, ülkenin sayılı komando okullarından olan Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Okulunda kendilerini koruyacak, kollayacak ve teröristleri etkisiz hale getirecek şekilde yetiştiriliyor. İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi, komandoların, Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Okul Komutanlığındaki nefes kesen eğitimlerine tanıklık etti.

Güne sabah içtiması ile başlayan kursiyerler, komando andını okuyarak motive olmuş bir şekilde eğitime çıkıyor. Kursiyerler, teröristle mücadele harekatında ruhsal ve fiziksel beceriler açısından önemli bir yer tutan meskun mahal çeviklik parkurunda ise cesaret duygusunu geliştirip, varsa yükseklik korkularını yenerek ayak ve kol kaslarının koordineli olarak çalışmasını sağlıyor.

Savunma sanatları eğitimini de alan kursiyerler, yakın boğuşma eğitimlerinde gerektiğinde suçlu ve şüpheli şahısların saldırılarına karşı koymak ve onları etkisiz hale getirme becerisini kazanıyor.

Gece-gündüz, her iklim koşulunda, sarp ve eğimli arazide görev yapmak üzere eğitim alan komandolar, teröristle mücadele harekatında zaman zaman intikal güzergahlarını kesen dere, çay, nehir gibi akarsu engelleri ile karşılaştığında da ne yapması gerektiğini uygulamalı olarak öğreniyor. Operasyonlarda bu engellerin emniyetli bir şekilde geçilebilmesi operasyonların başarısını doğrudan etkilerken, okulda bulunun sulardan geçiş eğitim parkurunda kursiyerlere, bu engellerden seri ve emniyetli bir şekilde geçiş yapabilme kabiliyeti kazandırılıyor.

Kule eğitimlerinde ise kursiyerlere, dağlık arazi kesimlerinde ulaşılması zor olan yerlere yardımcı malzemeler vasıtasıyla iniş ve tırmanış becerileri kazandırılıyor.

Her türlü silahın eğitimi veriliyor

Okulda yer alan silah dershanesinde Jandarma Genel Komutanlığına bağlı komando birliklerinde kullanılan silahların yanı sıra bölücü terör örgütü tarafından yoğun olarak kullanılan silahlar da bulunuyor. Roketatar, keskin nişancı, makineli tüfek gibi silahların eğitimlerini de alan jandarma komandolar, bu kutsal yuvadan çıktıklarında, teröristle mücadele harekatında ve her türlü savaş ortamında görev yapabilecek standartlara ulaşıyor.

Görev başında karşılaşabilecekleri kaza ve olaylara müdahale edebilmeleri amacıyla ilk yardım eğitimi alan kursiyerlere, damar yolu açma ve kas içi enjeksiyon uygulaması eğitimi de veriliyor.

Kursiyerler, eğitimlerin yanı sıra kültürel faaliyetlerini de okul bünyesinde bulunan kütüphanede sürdürüyor. - İZMİR