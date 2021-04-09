Son Dakika! İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı

Tablo hiç olmadığı kadar ağırlaştı! Gözlerin çevrildiği Bakan Koca'dan özeleştiri geldi

Son dakika! İzmir'in Foça ilçesi Mersinaki mevkisinde askeri bir uçak denize düştü. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 pilotun sağ olarak kurtarıldığı duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçağın henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı denize düştüğü bilgisi yer aldı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı."

DENİZDEN ÇIKARILDILAR

Öte yandan denize düşen pilotların ekiplerin müdahalesi ile kurtarılması kameralara yansıdı. Kalabalık bir ekip tarafından sudan çıkarılan pilotlara hemen olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Pilotların sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.

"SAĞLIK DURUMLARINA İLİŞKİN BİLGİMİZ YOK"

CNN Türk İstihbarat Şef Yardımcısı Fulya Öztürk, İzmir'de uçağın düşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Öztürk, şunları söyledi: "Sahil güvenlik kurtardı iki pilotu. İkisi de sağ. Sağlık durumuna ilişkin henüz bir bilgimiz yok. Dakikalar önce eğitim uçuşu sırasında uçak düştü. MSB de açıklama yaptı. Her gün eğitim uçuşları oluyor İzmir'de. Eğitim alan pilot, arkasında da eğitmen pilot yer alıyor. Bir pilotaj hatası mı teknik hata mı, neden düştüğü henüz bilinmiyor. Bölgede uçağın enkazı da alınacak, arama çalışmaları da başlatıldı."