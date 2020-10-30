Son Dakika: İzmir'e girişler bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı
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Son Dakika: İzmir'e girişler bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı

30.10.2020 19:08 | Son Güncelleme: 30.10.2020 19:29

Son dakika: İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Valilik, trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla kente girişleri bir sonraki duyuruya kadar durdurdu.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir Valiliği, trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla kente girişleri bir sonraki duyuruya kadar kapattı. Valilik'ten yapılan açıklamada, İzmir-İstanbul otoyolunda çıkışlar İzmir yönünde Saruhanlı veya Turgutlu'dan verildiği belirtildi.

BAKAN SOYLU UYARDI: LÜTFEN ARAÇLARINIZI KULLANMAYINIZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız YOL. Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: İzmir'e girişler bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı
Son Dakika: İzmir'e girişler bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı
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