İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den sel ve su baskınlarına ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haberlerine göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kente geçen yıl boyunca yağan yağmurun yüzde 18'inin bir gecede yağdığını bildirdi.

Meteoroloji dün İzmir için kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısı verirken, gece saatlerinde başlayan yağış şehrin birçok bölümünü olumsuz şekilde etkiledi. Yetkililer yaptıkları açıklamalarla vatandaşları uyardı ve gerekmedikçe dışarıya çıkılmamasını istedi.

Yağış nedeniyle bazı ilçelerde su baskınları ve sel olayı yaşandı. Sular altında kalan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, ekiplerin kent genelindeki çalışmaları devam ediyor.

2020'DE YAĞAN YAĞIŞIN %18'İ BİR GECEDE YAĞDI"

Konuyla ilgili olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yazılır bir açıklama yaptı. Kentin son 24 saatte büyük bir felaket ile karşı karşıya kaldığını aktaran Soyer, "2020'de yıl boyunca yağan yağışın yüzde 18'i bir gecede yağdı. Metrekareye 126 kilogram yağış düştü, bu çok ciddi bir rakam" ifadelerini kullandı.

İZBAN'DA ZAMAN ZAMAN KESİNTİLER OLUYOR

Taşan derelerin büyük sorun yarattığını vurgulayan Soyer, metronun kesintisiz çalıştığını, İZBAN'da kaya düşmesi nedeniyle yaşanan kesinti giderilmesine rağmen zaman zaman kesintiler olduğunu, otobüs hatlarında da zaman zaman sıkıntı yaşandığını belirtti.

"EVDEN ÇIKMAYIN" UYARISINI TEKRARLADI

Öğleden sonra da yağış beklendiğine dikkati çeken Soyer, İzmirlileri mümkün olduğu kadar araç kullanmamaya ve evlerinden çıkmamaya çağırdı.

"BU OLAĞANÜSTÜ BÜYÜK BİR RAKAM"

Soyer, İzmir'in 1995 yılında yaşadığı sel felaketinde 4 saat içinde metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düştüğünü hatırlatarak, şöyle devam etti:

"O vakit 61 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. İzmir'de metrekareye 126 kilogram yağış düştü. Bu çok büyük bir rakam. Rakamın büyüklüğünü gösterebilmek açısından şu örneği verebilirim. Bir yılın toplam yağış miktarı 717 kilogram. Birkaç saatte İzmir'in aldığı yağış miktarı 126 kilogram. Bu olağanüstü büyük bir rakam; büyük bir felaket"

Açıklamada; Güzelyalı'ya 125,6, Karabağlar'a 119, Bayraklı'ya 110,4, Balçova'ya 95,3, Menderes'e 80,6, Bornova'ya 64, Foça'ya 57, Aliağa'ya 55,3, Kınık'a 48,3, Karaburun'a 48,2 ve Buca'ya 47 kilogram yağış düştüğü aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin