Son dakika... İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haberler
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Son dakika... İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AA, Göksel Kayseri - Güncel
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Son dakika... İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Gülbahçe Mahallesi'nde doğum günü partisi düzenlenen bir evde uyuşturucu satışı yapılacağı bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Yaklaşık 60 kişinin katıldığı evde bir miktar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla Y.A. ve S.H. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.A. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Göksel Kayseri - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Hisarcık, İzmir, Güncel, Haberler

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