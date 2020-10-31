Son Dakika! İzmir'de 5 şiddetinde artçı bir deprem meydana geldi

Son dakika! Dün öğle saatlerinde İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından birçok artçı deprem meydana geldi. İzmir'de sabah saat 08.31'de büyüklüğü 5 şiddetinde olan artçı bir deprem meydana geldi.