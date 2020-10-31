Son Dakika! İzmir'de 5 şiddetinde artçı bir deprem meydana geldi
31.10.2020 08:43 | Son Güncelleme: 31.10.2020 08:52
Son dakika! Dün öğle saatlerinde İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından birçok artçı deprem meydana geldi. İzmir'de sabah saat 08.31'de büyüklüğü 5 şiddetinde olan artçı bir deprem meydana geldi.
Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 saniye süren depremde şu ana kadar 24 kişi hayatını kaybetti, 804 kişi yaralandı. 9 binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 24'E YÜKSELDİ
İzmir'de meydana gelen deprem; Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yaralananların sayısı ise 804'e yükseldi.
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