Son Dakika: İzmir'de Rıza Bey sitesi enkazından 30 saat sonra yaralı olarak bir kişi çıkarıldı
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Son Dakika: İzmir'de Rıza Bey sitesi enkazından 30 saat sonra yaralı olarak bir kişi çıkarıldı

31.10.2020 22:10 | Son Güncelleme: 31.10.2020 22:38

Son dakika: İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, Rıza Bey sitesinde yıkılan bir apartmanın enkazından 30 saat sonra bir kişi yaralı olarak çıkarıldı. Arama-kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 104 kişi enkaz altından çıkarıldı.

İzmir'de merkez üssü Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki depremde birçok bina yıkılırken, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, akşam saatlerinde Rıza Bey sitesinde yıkılan bir apartmanın enkazından 30 saat sonra yaralı olarak bir kişiyi çıkardı.

37 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 885 KİŞİ YARALANDI

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen ve yaklaşık 15 saniye süren depremde şu ana kadar 37 kişi hayatını kaybetti, 885 kişi yaralandı. 9 binada arama-kurtarma çalışmaları sürerken 104 kişi enkazdan kurtarıldı.

Son Dakika: İzmir'de Rıza Bey sitesi enkazından 30 saat sonra yaralı olarak bir kişi çıkarıldı

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