Son Dakika: İzmir'de Rıza Bey sitesi enkazından 30 saat sonra yaralı olarak bir kişi çıkarıldı

Son dakika: İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, Rıza Bey sitesinde yıkılan bir apartmanın enkazından 30 saat sonra bir kişi yaralı olarak çıkarıldı. Arama-kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 104 kişi enkaz altından çıkarıldı.