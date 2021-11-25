Son dakika: İzmir'de Kovid-19 tedavisi gören öğretmen hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika: İzmir'de Kovid-19 tedavisi gören öğretmen hayatını kaybetti

AA / Kürşat Gürbüz - Haberler | Güncel
Son dakika: İzmir'de Kovid-19 tedavisi gören öğretmen hayatını kaybetti

Son dakika haberler... İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören öğretmen Nurseven Elbasan, 34 yaşında yaşamını yitirdi.

ÇELEBİ, KIRIKKALE (AA) - İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören öğretmen Nurseven Elbasan, 34 yaşında yaşamını yitirdi.

Kemalpaşa Lütfü Ürkmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli Elbasan, tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde vefat etti.

Okul öncesi öğretmeni olan Elbasan'ın cenazesi, Bornova ilçesindeki Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Koronavirüs testi 3 Kasım'da pozitif çıkan Elbasan'ın solunum güçlüğü çekmesi üzerine hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

Elbasan'ın hamileliği sırasında koronavirüs hastası olduğu, vefatından birkaç gün önce ikinci çocuğunu dünyaya getirdiği belirtildi.

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AA / Kürşat Gürbüz - Son Dakika Haberleri

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