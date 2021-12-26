Son dakika! İzmir'de kaçak içki operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda kaçak olduğu tespit edilen 800 litre alkol, 12 şişe rakı, 4 anason yağı, 145 litre etil alkol, bin 250 sigara, 2 av tüfeği, 67 fişek ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

AA / Göksel Kayseri - Son Dakika Haberleri

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