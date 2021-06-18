Son Dakika! HDP il binasına girerek bir kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
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Son Dakika! HDP il binasına girerek bir kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika! Dün İzmir'de HDP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu bir binaya silahla giren saldırgan, Deniz Poyraz isimli parti çalışanını öldürdü. Kısa süre sonra polise teslim olan Onur Gencer, ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde dün HDP İzmir İl Başkanlığının bulunduğu binaya giren Onur Gencer isimli saldırgan, parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldürdü. Binadan gelen silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi, bölge abluka altına alındı. Gencer, bir süre sonra polise teslim oldu.

DAHA ÖNCE KEŞİF YAPMIŞ

Olayın ardından saldırgan polisler tarafından gözaltına alınırken şüphelinin emniyetteki ayrıntılı ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Onur Gencer'in sorgusunda, saldırı öncesi bölgede keşif yaptığını söylediği belirtildi. Sosyal medyadan zaman zaman terör örgütü PKK sempatizanlarıyla tartışmalar yaşadığını belirten Onur Gencer, "PKK'dan nefret ediyorum. Zaman zaman sosyal medyada küfürleşiyoruz. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm" dediği öğrenildi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan, tutuklandı.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! HDP il binasına girerek bir kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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