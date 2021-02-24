İzmir'de engelli bakım merkezindeki şiddet görüntüleri sonrası 3 kişi gözaltına alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de bir engelli bakım merkezine ait olduğu anlaşılan şiddet görüntülerine ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu bakım merkezi ve 3 çalışanı hakkında inceleme başlatıldığını aktarmıştı. Hakkında inceleme başlatılan 3 çalışan gözaltına alındı.

İzmir'de özel bir engelli bakım merkezine ait olduğu belirlenen şiddet görüntüleri hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

"TİTİZLİKLE TAKİP EDİLECEKTİR"

Yapılan açıklamada, "Bakım ihtiyacı olan engellilerimizi örseleyecek, zarar verecek bu davranışın en ağır cezayı alması için süreç Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilecektir" denildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamanın hemen akabinde harekete geçen bakanlık, merkezde çalışan 3 kişi hakkında inceleme başlattı. Hakkında inceleme başlatılan 3 kişi gözaltına alındı.