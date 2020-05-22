Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kadın tutuklandı
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Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kadın tutuklandı

Son dakika: İzmir'de, cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Banu Ö. tutuklandı.

22.05.2020 14:49 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:40

Bilgisayar korsanları İzmir'de camilerin ses sistemlerini yasa dışı yollardan sızarak, minarelerden "çav bella" şarkısını çaldı. Bu skandal ülkede 7'den 70'e herkesin tepkisini çekti. Provokatif girişimi kimin ya da kimlerin gerçekleştirdiği henüz belirsizliğini korurken Banu Ö. isimli bir kadın, konuyla ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle geçtiğimiz gün gözaltına alınmıştı.

Gelen son dakika gelişmesine göre Banu Ö. tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İzmir'de geçtiğimiz gün akşam saat 17.00 sıralarında bazı camilere provokatif bir saldırı yapıldı. Kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemle ezan okunan Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki bazı camilerin frekansına korsan bir şekilde müdahil olunarak cami hoparlörlerinden İtalyan partizan marşı olarak bilinen 'Çav Bella' çalındı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı yapılan ahlaksız saldırıya tepki göstererek olayın faillerinin bulunmasını istedi.

Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kadın tutuklandı

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