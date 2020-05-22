Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kadın tutuklandı Son dakika: İzmir'de, cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Banu Ö. tutuklandı.

Bilgisayar korsanları İzmir'de camilerin ses sistemlerini yasa dışı yollardan sızarak, minarelerden "çav bella" şarkısını çaldı. Bu skandal ülkede 7'den 70'e herkesin tepkisini çekti. Provokatif girişimi kimin ya da kimlerin gerçekleştirdiği henüz belirsizliğini korurken Banu Ö. isimli bir kadın, konuyla ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle geçtiğimiz gün gözaltına alınmıştı.

Gelen son dakika gelişmesine göre Banu Ö. tutuklandı.