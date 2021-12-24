Son Dakika: Biri 3, diğerleri 2 yaşındaydı! İzmir'de evde yalnız bırakılan kardeşler yanarak can verdi
Son dakika: İzmir'in Bayındır ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti. Kardeş olan çocuklardan birinin 3, ikizlerin ise iki yaşında oldukları öğrenildi. Yangının anne ve babanın evde olmadığı sırada çıktığı belirtildi.
İzmir Bayındır'da Soğuksu Sokak'taki müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ÇOCUKLAR 3 VE 2 YAŞLARINDA
İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Eve giren ekipler, Talha Menderes ile ikiz kardeşleri Ramiz ve Yahya Menderes'in cansız bedenleriyle karşılaştı.
ANNE-BABA EVDE YOKMUŞ
Yangın sırasında çocukların anneleri Nuriye Menderes ile babaları Talat Menderes'in evde olmadığı belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
İşte olay yerinden görüntüler;
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Yorumlar (1)
serdaro:Allah'ım sen yardım et. Dayanma gücü ver anne babaya. Kim bilir nasıl canları yanmıştır. Bu kadar küçük çocuklar evde nasıl yalnız bırakılabiliyorlar? Cevap Yaz 1 16 Yayından Kaldır
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