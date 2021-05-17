Son dakika... İzmir'de bir anne tartıştığı kızını boğarak öldürdüğünü itiraf etti
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Son dakika... İzmir'de bir anne tartıştığı kızını boğarak öldürdüğünü itiraf etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... İzmir'in Buca ilçesinde, polislere giderek kızını öldürdüğünü itiraf eden anne, eşi ve oğluyla beraber gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde, polislere giderek kızını öldürdüğünü itiraf eden anne, eşi ve oğluyla beraber gözaltına alındı. Adrese giden sağlık ekipleri, 29 yaşındaki Zeynep V.'nin boğularak öldüğünü belirledi.

Edinilen bilgiye göre olay, Buca ilçesi Laleli Mahallesi 421 sokakta bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. A.V., adındaki kadın, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek "kızımı öldürdüm" diyerek polis ekiplerine teslim oldu. Şüpheli şahsın iddiası üzerine ekipler, kadını gözaltına alırken, verdiği ifade üzerine adrese 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese giden sağlık ekipleri, 29 yaşındaki Zeynep V.'nin boğularak öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri, evde bulunan A.V'nin eşi S.V. ve Ö.V.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin verdikleri ilk ifadede, dün anne ve kızın tartıştığını, daha sonra anne A.V.'nin kızını boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilirken, Zeynep V.'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İZMİR

Son dakika... İzmir'de bir anne tartıştığı kızını boğarak öldürdüğünü itiraf etti
Son dakika... İzmir'de bir anne tartıştığı kızını boğarak öldürdüğünü itiraf etti
Son dakika... İzmir'de bir anne tartıştığı kızını boğarak öldürdüğünü itiraf etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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