Son Dakika | İzmir'de bıçakla eşini öldürüp iki çocuğunu yaralayan kişi, intihar girişiminde bulundu

Son dakika gündem haberi: İzmir'in Bergama ilçesinde bıçakla eşini öldürüp çocuklarını yaralayan kişi, bıçakla kendisini de yaraladı.

İzmir'in Bergama ilçesinde bıçakla eşini öldürüp çocuklarını yaralayan kişi, bıçakla kendisini de yaraladı.

Gaziosmanpaşa Mahallesi Fesleğen Sokak'ta inşaat işçisi B.Ü. (40), tartıştığı eşi S.Ü'yü (40) bıçakladı. Çocukları H.F.Ü. (9) ve Z.Ü'yü (5) de yaralayan B.Ü, bıçakla intihar girişiminde bulundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde S.Ü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Katil zanlısı baba ile çocukları, sağlık ekiplerince Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan iki çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin