Son dakika... İyi Partili eski başkan engelli şahsı öldüresiye dövdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... İyi Partili eski başkan engelli şahsı öldüresiye dövdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Aydın'ın Buharkent ilçesinde İYİ Partili eski Belediye Başkanı Yusuf Vural, MHP'de eskiden birlikte siyaset yaptıkları engelli şahsı evire çevire dövdü.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde İYİ Partili eski Belediye Başkanı Yusuf Vural, MHP'de eskiden birlikte siyaset yaptıkları engelli şahsı evire çevire dövdü. Başkan Vural, eski dava arkadaşını kendisini ve partisini eleştirirken hakaret dili kullandığı için sinirlerine hakim olamayarak dövdüğünü söyledi.

Olay, önceki gece saat 02.30 sıralarında Buharkent ilçesindeki bir kıraathanede meydana geldi. Aydın'ın Buharkent ilçesinin eski Belediye Başkanı olan ve daha sonra MHP'den İYİ Parti'ye geçen Yusuf Vural, kıraathanede tartıştığı engelli bir vatandaşı öldüresiye dövdü. Yanındaki arkadaşıyla beraber vatandaşı darp eden eski başkanın engelli ve o esnada alkollü olduğu belirtilen şahsı yere düşürdükten sonra da tekmeler atmasına ilişkin görüntüler adeta görenleri şok etti.

Olaya ilişkin görüntülerin yayınlanmasının ardından Aydın'da günün konusu haline gelen olayla ilgili yaptığı açıklamada kendisini savunan İYİ Partili Yusuf Vural, "Bu tartıştığımız abimiz, eskiden MHP'de iken birlikte siyaset yaptığımız afiş astığımız Nuri Akın ağabeyimiz. Kendisi yaklaşık 7 yıldır beni hep siyaseten suçlar. Kendisine zamanında yardımcı olduk. Ayağından engellidir. Daha önce benim MHP'den ayrılmam üzerine 'Yanlış yaptın, eskiden silah sıktığımız kişilerle sen kol kola yürüyorsun' diye eleştirmişti. Buna ses etmedim. Dün akşam da bana 'PKK yalayıcıları' deyince eskiden kalma etkinin de tepkisi ile vurdum. Ancak saatlerce dövdü diye yazmışlar. Böyle bir şey yok. Alkollü idi. Bu olaydan sonra polisler eve götürdü. Daha sonra silahla gelmiş. Polisler kendisini aldı. İş resmiyete döküldüğü için davacı olduk" diye konuştu.

(İbrahim Kılınç/İHA)

Son dakika... İyi Partili eski başkan engelli şahsı öldüresiye dövdü
Son dakika... İyi Partili eski başkan engelli şahsı öldüresiye dövdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika | Apartman merdiveninde göğsünden vurulmuş olarak ölü bulundu
Son Dakika | Apartman merdiveninde göğsünden vurulmuş olarak ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Haluk Levent Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Aytaç Kara Merve Çoban Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... İyi Partili eski başkan engelli şahsı öldüresiye dövdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 17:09:31. #1.15#

title