Son Dakika! İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında İstanbul Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması başlatıldı

Son dakika! İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ tarafından FETÖ'cü olduğu iddia edilen İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında İstanbul Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması başlatıldı.

Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu söyleyen Ümit Özdağ, "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış" ifadelerini kullanmıştı.

AKŞENER BU İDDİAYA SERT ÇIKMIŞTI

İYİ Parti'yi karıştıran bu iddia sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Kavuncu'nun Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurup "Biz partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk elbette. Çünkü araştırma şirketlerinde 13-15 sonuçlarını bulunca, kış kışlığını yapar ama şimdi bakacağız duruma" dedi. HDP ile yakınlaşma ve FETÖ iddialarına çok sert tepki gösteren Akşener, Özdağ'ı kastederek "Bu çok büyük bir yalandır, söyleyen de yalancıdır" demişti.

"BOMBANIN PİMİNİ ÇEKENLERE BAKSINLAR"

Akşener'in açıklamaları sonrası gözlerin çevrildiği Özdağ ise sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamaları yapmıştı: "İYİ Parti içerisinde operasyon arayanlar İYİ Parti'nin son iki kongresinde kirli tezgahları kurgulayanlara, işbirlikçilerine ve bombanın pimini ilk çekenlere baksınlar"

ÖZDAĞ'IN İHRACI İÇİN DİLEKÇE VERİLDİ

İYİ Parti'de İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik 'FETÖ'cü' suçlamasının ardından 81 il başkanı, bugün dilekçelerini teslim etmeden önce genel merkez önünde açıklama yaptı. İl başkanları adına konuşan Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, "Ülkenin gündemi bu kadar yoğunken, üzülerek şahitlik ediyoruz ki son bir haftadır farklı gündemlerle vatandaşımızın sorunları bertaraf edilmeye çalışılmaktadır. Bizler adımız gibi 'iyi' olmak zorundayız. İYİ Parti ailesi olarak İstanbul İl Başkanımıza yapılan bu haksız saldırıya karşı, tüm il başkanlarımız da burada, bir irade beyanını ortaya koymak için buradayız. İl başkanları bugün kendileri bizzat ıslak imzalarını teslim etmek için genel merkezimize gelmiştir. Genel sekreterliğimize ıslak imzaları teslim edeceğiz" dedi.