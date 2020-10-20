Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır

Son dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia eden İYİ Partili Ümit Özdağ'a, "FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır, söyleyen de yalancıdır" sözleriyle cevap verdi.

Katıldığı bir programda İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia eden İYİ Partili Ümit Özdağ'ın ihracı için ilk adım atılmış; İstanbul'daki İYİ Parti ilçe başkanları, Özdağ'ın partiden ihracı ve disipline sevkine yönelik imza vermişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu iddiaya grup toplantısı sonrasında gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine "Bunu söyleyen çok büyük bir yalancıdır. Bu bir yalandır" sözleriyle yanıt verdi.

Akşener'in açıklamasından satır başları:

"Dünyaya 100 yıldır soykırım yalanını söyleyen Ermenistan gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Azerbaycan'a ateşkese rağmen füzeyle saldırdı. Yer utandı, gök utandı, insanlık utandı ama onlar utanmadı. Daha bir yaşındaki Medine bebek anasının koynunda can verdi. O, artık bir melek. Büz o yüzü daha önce Hocalı'da görmüştük. Biz yine kendi yaramızla, kendi derdimiz ile, kendi acımızla baş başayız. Yalancılar, zalimler vicdansızlar duysun diye söylüyoruz ki, Tanrı Türk'e yar olsun, Azerbaycan var olsun. Ermenistan'a silah veren Rusya'nın ateşkes masası kurmasından daha saçma bir şey olamaz. Sayın Erdoğan'ın dediği gibi Minsk üçlüsü Ermenistan'a destek veriyor. Bu konu, parti kongrelerinde konuşmakla geçiştirilecek bir konu değildir.

"TÜRKİYE, AZERBAYCAN'IN YANINDA OLMAK ZORUNDADIR"

Kurulacak masalarda Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında yer almak zorundadır. Türkiye, güçlü ve sağlam durmak zorundadır. Ancak bu iktidarda bunu gerçekleştirecek bir vizyonu yok. Şahsi ikballerini korumak için her şeyi mübah görmek için, oynamadıkları hiçbir değer kalmadı. Anayasayı korumakla görevli Anayasa Mahkemesi sistemli bir şekilde tartışmaya açıldı. İçişleri Bakanı sataştı, küçük ortak koroya katıldı, Erdoğan da her zaman yapığı gibi Meclis adım atarsa biz de gereğini yaparız dedi.

"ADALET YALNIZCA MAHKEME SALONLARININ KONUSU DEĞİLDİR"

Anayasa Mahkemeleri medeni dünyada demokrasilerin vazgeçilmez kurumlarıdır. Buradan bir kez daha sesleniyorum. Türkiye'nin temel taşlarıyla oynamaktan vazgeçin. Biliyoruz çekilmeyecekler ama biz iktidar olacağız o ellerin hepsi oradan çekilecek! Anayasa Mahkemesi'ni tartışacağımıza gelin halktan saklanan Covid-19 verilerini tartışalım, şiddet gören, öldürülen kadınlarımızı; tacize çocuklarımızı tartışalım. 8 liraya yükselen doları, işsiz gençleri tartışalım. 83 milyon vatandaşımızın yeniden nasıl adalete güveneceğini tartışalım. Ama siz bunları tartışmak istemezsiniz. Sizin derdiniz memleketin sorunlarıyla uğraşmak istemezsiniz. Sizi mutsuz eden Anayasa Mahkemesi değil hukukun ve adaletin kendisidir. Arkadan dolanmayı bırakın, birilerini kullanmayı bırakın. Adalet yalnızca mahkeme salonlarının konusu değildir. Adalet için atılacak ilk adım adil olmaktır. Türkiye'nin son yıllardaki en büyük sorunu budur. Adil olursanız milletin hakkını hukukunu hazinesini korursunuz.

"BÖYLE BİR VİCDANSIZLIK OLUR MU?"

Eşe, dosta, yandaşa milyonları dağıt. Geçinemeyen vatandaşa gelince sabır. Eve ekmek götüremiyorum dar gelirliye 'askıda ekmek' kampanyası. Böyle bir vicdansızlık olur mu? Aziz milletim askıda ekmek uygulaması zaten geleneğimizde olan bir uygulama. Ama öyle ortalık bir yerde parti logolu askı yaptırarak değil, fırında usturupluca yapılan bir uygulama. Bunlar artık milletimize o kadar yabancılaşmış ki askıda ekmeği bile düzgün yapamıyorlar. Artık yalanlar dikiş tutmuyor. Geminin güvertesine çıkıp 85 milyar metreküplük yeni doğal gazı açıkladı. Biz 1 metreküplük gazı bile sevinçle karşılarız ama sıktı be kardeşim. Bir yandan gaz bulduk diye caka satıyorsunuz, diğer yandan vatandaşın kullandığı gaza zam yapıyorsunuz. Türkiye'nin gençler için plan ve programa ihtiyacı var. Ama bunları umursamayan iktidar kaynaklarını eşe dosta saçmaya devam ediyorum. Geçtiğimiz cumartesi 2021 yılı bütçesi Meclis'e sunuldu. Bu bütçe milletten en kopuk bütçe. Bu bütçede işsizin, emeklinin feryadına çare yok. Hayaller doğal gazla zenginleşen Türkiye, gerçekler askıda ekmek kampanyası.

"NEFES ALMANIN PATRONUN İZNİNE TABİ OLDUĞU SİSTEMLERDEN GELİYORUZ"

Hatalar kusurlar elbette oluyor. Ama büyük bir dikkatle her şeye rağmen demokrasiyi içselleştirmeye gayret ediyoruz. Çünkü hepimiz ben de dahil çok otoriter sistemlerin içinden geliyoruz. Nefes almanın patronun iznine tabi olduğu sistemlerden geliyoruz. Dolayısıyla hür iradeleriyle partimizde, yönetimde, milletvekilliğinde görevlerde bulunan tüm arkadaşlarımızın hür iradeleriyle fikirlerini söylemelerinin çok önemli olduğunu ve partimize zenginlik kattığına inanıyorum. Bu konuda da direnmeye, demokrasiyi içselleştirmeye devam edeceğim.

"PARTİMİZE BİR SALDIRI OLACAĞINI BEKLİYORDUK ELBETTE"

Ama ben Meral Akşener olarak Doğru Yol partisinin genel başkan yardımcılığını ve bakanlığını yaptığım dönemde 43 milletvekilinin Doğru Yol partisinden hangi şartlarda nasıl ayrıldığını biliyorum. Sonra onun Türkiye'ye nelere mal olduğunu da biliyorum. Ben hem Çıray'ın hem Özdağ'ın ölçü kaçsa da fikirlerine yönelik saygı duydum. Grev ve protesto eylemlerine de saygı duydum. Benim konuştuğum gruba katılmamalarına saygı duydum. Ama Sayın Bülent Turan'ın bugün büyük bir zevkle ortaya koyduğu düşünceleri de benim için çok manidar oldu. Ve birden kendimi 1947'lerde 1998'lerde hissettim. Şimdi Sayın Bülent Turan'ın yazdıkları, attığı tweet üzerinden baktığımız zaman elbette başka bir gözle inceleyeceğiz bundan sonraki hadiseleri. Biz partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk elbette. Çünkü araştırma şirketlerinde 13'le 15 arasında sonuçlar bulununca kış kışlığını yapar onu biliyorduk da duruma bakacağız"



