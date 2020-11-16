Son Dakika! İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk partisinden istifa etti

Son dakika! İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, "İYİ Parti iyi yönetilmiyor" diyerek partisinden istifa etti. Koncuk'un istifası sonrasında İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 37'ye düştü.

Koncuk, bugün saat 15.00'de TBMM'de bir basın toplantısı gerçekleştirerek istifa ettiğini açıkladı. Açıklamasında parti yönetimine yüklenen Koncuk, "İYİ Parti iyi yönetilmiyor" dedi.

TBMM'DEKİ SANDALYE DAĞILIMI

TBMM'deki sandalye dağılımı ise şu şekilde oldu: Adalet ve Kalkınma Partisi 289, Cumhuriyet Halk Partisi 138, Halkların Demokratik Partisi 56, Milliyetçi Hareket Partisi 48 ve İYİ Parti 37.

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