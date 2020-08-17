Son Dakika: İtfaiye filosuna destek hibe araç
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Son Dakika: İtfaiye filosuna destek hibe araç

Son dakika haberi... Kütahya'nın Simav İlçe Belediye İtfaiye Müdürlüğü'nün araç filosu, hibe edilen itfaiye ve ilk müdahale araçları ile daha da güçlendi.

Son Dakika: İtfaiye filosuna destek hibe araç
17.08.2020 10:58 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:02

Kütahya'nın Simav İlçe Belediye İtfaiye Müdürlüğü'nün araç filosu, hibe edilen itfaiye ve ilk müdahale araçları ile daha da güçlendi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından, sosyal sorumluluk ve yardım faaliyetleri kapsamında Belediyelere destek olmak ve artan iş yükleri karşısında çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla, Simav Belediyesi'ne hibe edilen 7 ton su kapasiteli itfaiye aracı ile 4x4 ilk müdahale aracı törenle hizmete girdi. Cumhuriyet meydanında, kurban kesimi ve İlçe Müftüsü Muhammed Aydın'ın yaptığı dua ile gerçekleştirilen törene; Kaymakam Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Adil Biçer ve protokol üyeleri, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak katıldı.

Törende bir konuşma yapan Başkan Biçer, 700 bin TL değerindeki 7 ton su kapasiteli itfaiye aracı ile 150 bin TL değerindeki ilk müdahale aracının Simav Belediyesi'ne kazandırılmasında emeği geçen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Bakanı Mustafa Varank ve diğer ilgililere teşekkür etti. Tören sonunda katılımcılara ikramda bulunuldu. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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