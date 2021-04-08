Son Dakika: İtalya'nın Ankara Büyükelçisi, Başbakan Draghi'nin sözleri nedeniyle Dışişleri'ne çağrıldı
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Son Dakika: İtalya'nın Ankara Büyükelçisi, Başbakan Draghi'nin sözleri nedeniyle Dışişleri'ne çağrıldı

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel
Son Dakika: İtalya'nın Ankara Büyükelçisi, Başbakan Draghi'nin sözleri nedeniyle Dışişleri'ne çağrıldı

Son dakika: İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Başbakan Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağır ifadeleri nedeniyle Dışişleri'ne çağrıldı. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin, seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, iade ediyoruz" tepkisini gösterdi.

İtalya Başbakanı Draghi, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sırasında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bir süre ayakta kalmasıyla ilgili olarak "Birlikte çalışmak zorunda olduğumuz bu kişilerle, onlara aslında ne iseler onu diyelim, yani diktatörlere, farklı vizyon ve fikirlerimizi söylerken dürüst olmanız gerekiyor" demişti.

BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarının ardından İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Türk Dışişleri'ne çağrıldı.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN SERT SÖZLER

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin, seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, iade ediyoruz" dedi.

Son Dakika: İtalya'nın Ankara Büyükelçisi, Başbakan Draghi'nin sözleri nedeniyle Dışişleri'ne çağrıldı
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Abdullah Karlidag
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