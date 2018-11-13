İtalya'da Düzenlenen Libya Konulu Konferansta Gerginlik Yaşandı, Türk Heyeti Toplantıyı Terk Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Türkiye'nin İtalya'da düzenlenen Libya konferansından çekildiğini duyurdu. Oktay, "Türkiye derin bir hayal kırıklığı ile bu toplantıyı terk etmektedir." dedi.

OKTAY, İTALYA CUMHURBAŞKANI İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Söz konusu konferans, Palermo'daki Villa Igiea Otel'de düzenleniyordu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konferans öncesinde İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile de bir araya gelmişti.

"TÜRKİYE SÜRECİN DIŞINDA TUTULDU"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İtalya'da yapılan Libya Konferansına dair açıklama yaptı. Oktay, Türkiye'nin İtalya'da düzenlenen Libya Konferansı'ndan, gayriresmi bir toplantı olması ve Türkiye'nin sürecin dışında tutulmak istenmesi sebebiyle çekildiğini açıkladı.

Oktay açıklamasında şunları kaydetti:

"Uluslararası toplum maalesef bu sabah tek vücut olamamıştır. Son dakikadaki emri vakisiyle bazıları İtalyan evsahipliğini suiistimal ederek sürece tek taraflı müdahalede bulunmuştur. Kimi ülkelerin süreci kendi çıkarları doğrultusunda sakatlamaya çalışmaları devam ettiği müddetçe Libya'da istikrar sağlanamaz. Libya'nın daha fazla değil daha az dış müdahaleye ihtiyacı vardır.

Fuat Oktay

"LİBYALI VE BÖLGESEL AKTÖRLERLE GENİŞ DİYALOĞA AÇIĞIZ"

Diğerlerinin aksine biz, Libyalı ve bölgesel tüm aktörlerle geniş diyaloğa açığız. Libya'daki mevcut zorlu durumda sorumluluğu bulunanların ülkenin düzelmesine herhangi bir olumlu katkı yapmaları mümkün değildir.

"TÜRKİYE BU TOPLANTIYI HAYAL KIRIKLIĞIYLA TERK ETMEKTEDİR"

Türkiye'nin yer almadığı bu tür toplantıların sürece katkı sağlaması mümkün değildir. Bu sabah bazı taraflar arasında düzenlenen gayrıresmi toplantı ve bunların Akdeniz bölgesindeki başlıca aktörler olarak sunulması bizim şiddetle karşı çıktığımız çok yanıltıcı ve zarar verici bir yaklaşımdır. Türkiye bu toplantıyı büyük hayal kırıklığıyla terk etmektedir."