Son Dakika: İtalya'da koronavirüse yönelik uygulanan tedbirler 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak gevşetilecek Son dakika: İtalya'da koronavirüs kaynaklı ölümlerin her geçen gün azalmasının ardından hükümet, salgına yönelik tedbirleri gevşetme kararı aldı. İtalya Başbakanı Conte, koronavirüse yönelik uygulanan tedbirlerin 4 Mayıs'tan itibaren kademeli gevşetileceğini açıkladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından (Kovid-19) Avrupa'da en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya, salgına yönelik tedbirleri gevşetme kararı aldı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Kovid-19 salgınına yönelik uygulanan tedbirlerin 4 Mayıs'tan itibaren kademeli gevşetileceğini açıkladı. İTALYA, 14 MART'TAN BU YANA EN DÜŞÜK ÖLÜM SAYISINI BİLDİRDİ Öte yandan, günlük ölüm sayılarındaki düşüşün devam ettiği İtalya'da koronavirüs kaynaklı can kaybı son 24 saatte 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi. İtalya, 14 Mart tarihinden bu yana en düşük ölüm sayısını bildirdi.