Son Dakika: İstinaf, Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanık hakkında verilen beraat kararlarını bozdu
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Son Dakika: İstinaf, Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanık hakkında verilen beraat kararlarını bozdu

22.01.2021 16:06 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:45

Son dakika: İstinaf, Gezi Parkı olayları davasında Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanık hakkında verilen beraat kararlarını bozdu. İstanbul Bölge Adliye mahkemesi 3. Ceza Dairesi, eksik delillerin ikmali ile yargılamanın devamına karar verdi.

İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin Gezi Parkı davası kararlarını onamayarak Osman Kavala'nın beraat kararını bozdu.

YARGILAMANIN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Osman Kavala ve diğer sanıklar hakkındaki beraat kararlarını kaldırdı. Eksik delillerin sağlanması ile yargılamanın devamına karar verdi.

İKİ SUÇLAMA NEDENİYLE TUTUKLANMA KARARI ÇIKMIŞTI

Osman Kavala hakkında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açılan davada, "Anayasa'yı ihlal" ve "siyasi veya askeri casusluk" suçlamalarıyla tutuklama kararı çıkmıştı.

NE OLMUŞTU?

Gezi Parkı odaklı eylemlere ilişkin 16 sanığın yargılandığı davada karar 18 Şubat 2020'de açıklanmıştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmada, sanık avukatları talepte bulundu. Mahkeme heyeti, tüm taleplerin reddine karar vererek, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için sanıklara söz verdi. Tutuklu sanık Osman Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) serbest bırakılmasını talep eden kararında, dava dosyasında ve iddianamede cebir ve şiddet kullandığı, şiddet eylemlerini başlattığı ya da yönlendirdiği, suç sayılan davranışlarda bulunanlara destek verdiği yönünde hiçbir delil olmadığını belirttiğini kaydetti.

BERAAT KARARI ÇIKMIŞTI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "mala zarar verme", "nitelik yağma", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi", "kasten yaralama", "ağırlaştırılmış yaralama" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından dava açıldığını hatırlatarak, "yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı"ndan sanıkların beraatine karar verdi. Tutuklu sanık Osman Kavala'nın da tahliyesine hükmedildi.

Son Dakika: İstinaf, Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanık hakkında verilen beraat kararlarını bozdu
Haber Yorumları (2)
CİMBOMLU: Cok dogru karar.
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SALİH: Senmisin Türk adaletine güvenip Turkiyeye gelen. Paran pulunda var ama hücredesin osman kavala. Niye geldin enayimizin? Seni gaza getirdiler eski dostluğuna güvendin. Burada hukuk adalet yok. AYM nin kararları nasıl uygulamaz. Insan nereye gider haksızlığa uğrayınca bu ülkede yaşamak istiyorsa. Herkez kaçmaz yazık ya...
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