İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
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İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi

İstanbul Galata'da ilerleyen bir sürücü, müşteri için kavga eden ve yolu kapatan taksiciye korna basarak tepki gösterdi. Küfrederek karşılık veren taksici kendisini kameraya çeken sürücüye "bunu da çek" diyerek cinsel organını gösterdi. O anlar kameraya yansıdı.

10.07.2020 12:16 | Son Güncelleme: 10.07.2020 13:08

Galata'daki iş yerinden çıkarak 3 çalışanıyla otomobiline binen işletmeci, Şişhane Meydanı'nda yolu kapatarak müşteri için kavga eden taksiciye korna çalarak tepki gösterdi. Küfür ve hakaretler ederek karşılık veren taksici, kendisini görüntüleyen işletmeciye, "bunu da çek" diyerek çıkarttığı cinsel organını gösterdi. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Beyoğlu Şişhane Sadi Konuralp Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Galata'da işletmecilik yapan Erdem E, işyerini kapattıktan sonra 3 çalışanıyla birlikte otomobiline binerek eve gitmek üzere yola koyuldu. İşletmeci cadde üzerine geldiği esnada iki taksicinin yolu kapatarak müşteri yüzünden tartıştığını gördü. Yaklaşık 10 dakika tartışmanın bitmesini bekleyen işletmeci, daha fazla dayanamayarak kornaya bastı.

KÜFREDİP CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ

Bunun üzerine duruma sinirlenen 34 TDZ 40 plakalı taksicinin sürücüsü, işletmeci Erdem E'ye küfür ve hakaretler etmeye başladı. Bir süre sonra kendisine saldırdığı iddia edilen taksicinin kontrolden çıktığını fark eden işletmeci, cep telefonuyla olanı biteni görüntülemeye başladı. Kayıt altına alındığını fark eden taksici ise, "bunu da al" diyerek cinsel organını çıkarttı. Taksicinin rezaleti cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi

TAKSİDEN AYRI AYRI ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olayın ardından meslektaşlarının araya girdiği taksici aracına binerek uzaklaştı. Yaşadıkları şokun ardından Erdem E. ve yanındaki iş yeri çalışanları emniyete giderek ayrı ayrı şikayette bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (10)
SİVASLI İBOCAN: Sünnetçi idris seni bekliyor. . . .
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SADE VATANDAŞ: minübüs ve taksi söförlerinin çoğu esrarkeş ve piskopat bunların temizlenmesi şart, işini iyi yapan kişilerinde hakkına giriyor böyleleri hepsi eğitilmeli ve kötü olanlar elenip uzaklaştırılmalı özellikle minübüs şöförleri daha beterler dertleri sadece para insana saygı yok yaptıkları işe nede kendilerine saygısı olmayanlar çoğaldı bu meslekler temizlenmeli acil olarak
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REZİLLİK: turkiyede en sorunlu meslek grublarindan biri taksi şöforleridir...yeni uygulama lazim bunlar testlerden gecmesi lazim ne kadar ruh hastasi varsa şoforluk yapiyor her gun başka vaka ben elimden geldikce binmiyorum iyisi % 20 gerisi çok ciddi sorun.........bu tiplerin kesinlikle 2 yilligina trafikten men edilmesi lazım......
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