Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
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Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika! İstanbul Kartal'da avukatlık bürosuna uzlaşmak için gelen iki taraf anlaşmaya varamayınca silahlı çatışma yaşandı. Olay yerine ekipler sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kartal Cevizli Mahallesi'ndeki Anadolu Adliyesi'nin yakınlarında bulunan bir avukatlık bürosunda yaşanan olayda, iddiaya göre iki taraf uzlaşmak için bir araya geldi. Anlaşamayan taraflar arasında silahlı çatışma yaşandı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Kurşunların hedefi olan 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişinin de yaralandığı; yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Adliye yakınındaki avukatlık bürosuna çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Kaçan saldırgan her yerde aranıyor.

İşte olay yerinden fotoğraflar:

Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
Haber Yorumları (3)
GÜRAY DİLLİ : Avukat Bürolarının , Arabulucu veya Uzlaştırmacı yeri olarak kullanılması çok yanlış. İhtilaflı tarafların bir araya geldiği büroda güvenliği kim sağlayacak. Yanlışlığı ortaya çıktı işte
Cevap Yaz Yayından Kaldır
TOLGA TEZCAN: Canı nasıl yanmışsa adamın... Satılan borcun 5 e katlanması olur sebebi.
Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
RAŞİT YANMAZ: sorulması gereken soru bu adamlara silah taşıma ruhsatını kim veriyor koca avukatlık bürosunda güvenlik bukadarmı zayıf adam sıkıyor ve kaçıyor yakalanmıyorda bukadarmı basit birde bu adamlar silahı nerden buluyor incelenmesi gereken konular bunlar bence
Cevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
500
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