Son Dakika! İstanbul Kadıköy'deki gösterilerde gözaltına alınan 94 kişiden 65'i serbest bırakıldı
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Son Dakika! İstanbul Kadıköy'deki gösterilerde gözaltına alınan 94 kişiden 65'i serbest bırakıldı

03.02.2021 08:13 | Son Güncelleme: 03.02.2021 08:41

Son dakika! Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan olaylar sonrası Kadıköy'deki gösterilerde gözaltına alınan 94 kişiden 65'i serbest bırakıldı. Beşiktaş ve Sarıyer'de gözaltına alınan 11 kişi serbest bırakıldı, 29 kişinin ise işlemleri devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör atanmasıyla başlayan olaylar boyut değiştirdi. Dün akşam başta Kadıköy olmak üzere Sarıyer ve Beşiktaş olmak üzere birçok noktada arbede çıktı. Polisin müdahale ettiği olaylarda onlarca kişi gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine destek için Kadıköy'de toplanmak isteyen gruplara müdahale sonrası yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Salı günü çeşitli grup ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya hesaplarından Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanma çağırıları yaptıkları ve akşam saatlerinde bir grup göstericinin toplandığı tespit edilmiştir. Meydanda toplananlara; salgın yayılımının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması çalışmalarına olumsuz tesir edebilecek her türlü toplanmanın, Kadıköy Kaymakamlığınca yasaklandığı bildirilerek dağılmaları istenmiştir.

EYLEMCİLERİN 29'U GÖZALTINDA, 65'İ SERBEST

Yapılan tüm uyarılara rağmen; alandan ayrılmayan ve güvenlik güçlerimize mukavemette bulunan şahıslara müdahale edilmiş, Rıhtım Meydanı'ndan çeşitli cadde ve sokaklara dağılan göstericilerin, bu sırada emniyet araçları ve çevreye zarar verdikleri tespit edilmiştir. Kadıköy ilçemizde düzenlenen yasadışı toplanmada yakalanan 94 şüphelinin 29'u hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile gözaltı işlemi uygulanırken, 65 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştır.

BEŞİKTAŞ VE SARIYER'DE 29 KİŞİNİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Bu eyleme katılmak üzere Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerimizde toplanan ve yapılan bütün uyarılara karşı direnerek mukavemette bulunan 11 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile gözaltına alınmış ve haklarında idari yaptırım kararı uygulanarak serbest bırakılmıştır. Gözaltında bulunan 29 şüphelinin işlemleri devam etmektedir"

Son Dakika! İstanbul Kadıköy'deki gösterilerde gözaltına alınan 94 kişiden 65'i serbest bırakıldı
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