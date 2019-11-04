Son dakika: İstanbul İl Tarım Müdürlüğü'nden ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili açıklama: Zehirli otlar karıştı

04.11.2019 11:07

İlk olarak Esenyurt'ta ortaya çıkan ve İstanbul'un bir çok noktasında görülen zehirlenme vakalarının sayısı İl Sağlık Müdürlüğü'nün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada 44 olarak açıklanmıştı. Ancak zehirlenme şikayeti ile hastanelere baş vuranların sayısı artmaya devam ediyor.

ISPANAKLARA ZEHİRLİ OTLAR KARIŞTI

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Zehirlenmeye ıspanaklara karışan yabancı otların neden olduğu analizlerle ortaya çıkmıştır. Zehirlenmeler ıspanak içine karışan atropin ve scopalamin maddesi içeren yabancı ottan kaynaklanmıştır." denildi.

HASTA YAKINLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ahmet Gül'ün oğlu Sami Gül, iş yerinde pişirilen ıspanağı yiyen 8 kişinin zehirlendiğini belirterek, "Çok net bilgi sahibi olmamakla birlikte, 3-4 saat önceydi. Telefon alıyoruz kardeşimden, babam ve diğer kardeşim, 4 kardeşiz biz zaten. Zehirlendiklerini, hastaneye geldiklerini söylediler. Ispanak yemişler diye biliyoruz. Ispanağın yanında bir sebze ya da ot varmış. Adını da tam telaffuz edemiyorum. Marketten alışveriş yapıyorlar. Ispanak alıyorlar. Getiriyorlar, bir kaç saat sonra pişiriyorlar. 8 kişi yiyorlar. Çapa'da da var şu anda. Sarıgazi diye duydum" diye konuştu.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖNCEKİ GÜN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, ıspanaktan zehirlenmeyle ilgili önceki gün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Medyada yer alan "İstanbul'da Yemek Yiyen Çok Sayıda Kişi Zehirlendi" başlıklı haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. 01-03 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul geneli sağlık tesislerimize gıda zehirlenmesi (ıspanak ve ıspanağa benzer bitkiler) sebebiyle 44 vatandaşımız hastanelere başvurmuş olup, bunların 25 tanesi taburcu olmuştur. Geriye kalan 19 tanesinin ise takibi ve tedavisi acil gözlem servislerinde devam etmektedir. Şu ana kadar hastanelerimize toplam başvuran hastalarımızın hayati tehlikesi bulunmadığı gibi ilgili süreç; İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul Valiliğimizce yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."