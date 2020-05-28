Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu Son dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belirlendi. Valilikten yapılan açıklamada, "İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır." denildi. Camiler arasında, Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni Camii, Ortaköy Camii ve Çamlıca da bulunuyor.

Koronavirüs salgını sebebiyle 16 Mart'ta ibadete kapatılan camiler normalleşme süreci kapsamında kademeli olarak ibadete yeniden açılıyor. Bu kapsamda yarın ülkede Cuma namazı kılınacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın kentte cuma namazı kılınacak camiler arasında Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni Camii (Eminönü), Ortaköy Camii ve Çamlıca Camii olduğunu da açıkladı. 1.923 CAMİ VE 264 MEKANDA KILINACAK Valilikten yapılan açıklamada "29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır" denildi. Not: Cuma namazının kılınacağı camilerin listesine; İstanbul Valiliği'nin resmi internet sitesinde yer alan ""İlimizde Cami ve Mescitlerin İbadete Açılması" isimli basın açıklamasından ulaşabilirsiniz.