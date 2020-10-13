Son Dakika! İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, ülke genelinde ise 42'ye yükseldi
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Son Dakika! İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, ülke genelinde ise 42'ye yükseldi

13.10.2020 12:13 | Son Güncelleme: 13.10.2020 12:43

Son dakika! İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Geçtiğimiz haftadan beri farklı illerde sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42 oldu.

Geçen cuma günü Kırıkkale'de başlayan sahte içki faciasında kayıplar hızla artıyor. İzmir'de 18 kişi, Kırıkkale'de 7 kişi hayatını kaybederken, İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Dün de Mersin'de 5, Muğla'da 2, Aydın'da 2 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün sabah saatlerinde ise Trabzon'da bir şahıs aynı sebepten dolayı yaşamını yitirdi. Böylece son bir haftada 7 ilde sahte içkiden ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi. Çoğu yoğun bakım olmak üzere 35 kişinin tedavisi ise sürüyor.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sahte içki satışı yapan şüphelileri yakalamak için yürüttüğü çalışmanın sürdüğü bildirildi. Dün kentte düzenlenen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alınmıştı.

6 TON METİL ALKOL ELE GEÇİRİLMİŞTİ

İstanbul'da sahte içki için kullanılan 6 ton metil alkol Avcılar'da bir depoda bulunmuştu.

CHP, ARAŞTIRILMASI İÇİN ÖNERGE VERDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM'ye 'alkol kaçakçılığının boyutunu araştırmak ve sahte içki ölümleri engellemek' amacıyla araştırma önergesi verdi. TBMM'ye sunulan araştırma önergesinde "alkolden alınan yüksek verginin evde ve merdiven altı atölyelerde alkollü içki üretimine yönlendirdiği" vurgusu yapıldı.

Son Dakika! İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, ülke genelinde ise 42'ye yükseldi
Haber Yorumları (10)
EN AZ HEP ÇARPI ON,: 42 x 10 = 420
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ALONE: Zıkkımın kökü içmeyin arkadaş sizde ne var bu zıkkımda
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IMAMOGLU: Sahte den ölen 42 orjinalden ölen kac kisi. (Onlarin gözü kördür görmezler.) herhalde boyle birsey den. Bahsediyor bu soz
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