Son dakika! İstanbul'da yeniden başlayan kar ve buzlanma nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 85'i buldu
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Son dakika! İstanbul'da yeniden başlayan kar ve buzlanma nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 85'i buldu

18.01.2021 09:06 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:20

Son dakika! İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 09.19 itibarıyla yüzde 85'i buldu. Kentin birçok noktasında etkili olan kar ve buzlanma, trafiği olumsuz etkiledi. Yetkililer, kış lastiği olmayan sürücülerin yola çıkmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Hafta sonu etkili olan kar yağışı bu sabah da yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Yollarda buzlanma da görülüyor. Haftanın ilk iş günü İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası saat 09.19 sıralarında yüzde 85'i gösterdi.

SÜRÜCÜLERE KAR LASTİĞİ UYARISI

Yetkililer, kar lastiği olmayan sürücülerin trafiğe çıkmamaları konusunda sürücülere uyarıda bulunuyor. İstanbul trafiğinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle kazalar da arttı.

Son dakika! İstanbul'da yeniden başlayan kar ve buzlanma nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 85'i buldu

İSTANBUL TRAFİĞİNDE KAZALAR

TEM İstoç-Tekstilkent Yönü, orta şerit trafik kazası (hasarlı) nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı.

D100 Ambarlı-Parseller Yönü, sağ şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmakta.

D100 Beylikdüzü-Büyükçekmece Yönü, orta şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmakta.

D100 Saadetdere-Parseller Yönü, sağ şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmakta.

Kemerburgaz Ayrımı-Göktürk yönü, sol şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmakta.

Son dakika! İstanbul'da yeniden başlayan kar ve buzlanma nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 85'i buldu

VATANDAŞLAR İŞE GİTMEKTE ZORLANDI

Kağıthane'de yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar yollarda yürümekte zorlandı. Yağış nedeniyle göz gözü görmezken, vatandaşlar ise durakta otobüs bekledi. Kar küreme araçlar ise ara sokaklarda çalışma yaptı. İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yollarda yürümekte zorlandı. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı. İşe gitmek isteyen bazı vatandaşlar ise duraklara sığınarak otobüs bekledi. Öte yandan kar küreme araçları ise ara sokaklarda çalışma yaparak yolları trafiğe açmaya çalışıyor.

Son dakika! İstanbul'da yeniden başlayan kar ve buzlanma nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 85'i buldu
Son dakika! İstanbul'da yeniden başlayan kar ve buzlanma nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 85'i buldu
Son dakika! İstanbul'da yeniden başlayan kar ve buzlanma nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 85'i buldu
Haber Yorumları (12)
VALLA BİZ TAKILMADIK TRAFİĞE: evdeydik
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YANLIŞ: ARKADAŞ GÖSTERMELİK KAR KÜREME ARAÇLARI , BELEDİYE ARAÇLARINI ORAYA BURAYA DİKMEKTEN VAZGEÇİN. iŞİNİZ GÜCÜNÜZ ŞOV. HER YERE 1 TANE KOY YETER. BELEDİYE YILLARDIR BU HİZMETİ VERİYOR ZATEN. YANİ YENİ BİRŞEY DEĞİL. AMA ABARTARAK HER KÖŞEYE REKLAM KOKAN ARAÇLAR KOYMAK TRAFİĞİ KİLİTLİYOR EKO. HERŞEY GÜZEL OLACAK DİYEREK YAPTIĞIN HER İŞ İSTANBULU BOZUYOR. ABDESTSİZMİSİN NESİN ARKADAŞ YA.
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BURAK: Allahın rahmeti kar için şu ifadelerden vazgeçin artık
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