Son dakika! İstanbul'da balkondan düşerek yaşamını yitiren doktorun cenazesi Tekirdağ'da toprağa verildi - Haberler
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Son dakika! İstanbul'da balkondan düşerek yaşamını yitiren doktorun cenazesi Tekirdağ'da toprağa verildi

AA / Sedat Kara - Haberler | Güncel
Son dakika! İstanbul'da balkondan düşerek yaşamını yitiren doktorun cenazesi Tekirdağ'da toprağa verildi

Bir son dakika haberine göre İstanbul'da balkondan düşerek yaşamını yitiren 27 yaşındaki Dr. İrem Büşra Üngül'ün cenazesi Tekirdağ'da toprağa verildi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da balkondan düşerek yaşamını yitiren 27 yaşındaki Dr. İrem Büşra Üngül'ün cenazesi Tekirdağ'da toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, Hayrabolu Şalgamlı Aile Merkezinde görev yapan Dr. Üngül, hafta sonunda İstanbul'da yaşayan ailesini ziyarete gitti.

Cumartesi günü Bostancı'daki bir apartmanın 5. katındaki dairenin balkonundan kedisini almaya çalıştığı sırada düştüğü ileri sürülen Üngül hayatını kaybetti.

Üngül'ün cenazesi, memleketi Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine getirildi.

Güzelce Hasan Bey Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İrem Büşra Üngül'ün cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Üngül ailesinin yanı sıra, Kaymakam Mehmet Sülün, Belediye Başkanı Osman İnan, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Cengiz Kalkan, İlçe Müftüsü Ramazan Karakaya, doktorlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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AA / Sedat Kara - Son Dakika Haberleri

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