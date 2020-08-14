Son Dakika | İstanbul'da asker uğurlamalarında dehşete düşüren görüntüler kamerada
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Son Dakika | İstanbul'da asker uğurlamalarında dehşete düşüren görüntüler kamerada

Son dakika gelişmesine göre İstanbul'da asker uğurlamalarında dehşete düşüren görüntüler kamerada İstanbul Valiliği tarafından kısıtlanmasına rağmen mega kentte toplu asker uğurladılar Havaya ateş açan, havai fişek atan magandalar terör estirdi Yanlama yapan sürücüler patinaj da çekerek trafiği tehlikeye düşürdü...

14.08.2020 08:50 | Son Güncelleme: 14.08.2020 09:27

İstanbul'da asker uğurlamalarında dehşete düşüren görüntüler kamerada

İstanbul Valiliği tarafından kısıtlanmasına rağmen mega kentte toplu asker uğurladılar

Havaya ateş açan, havai fişek atan magandalar terör estirdi

Yanlama yapan sürücüler patinaj da çekerek trafiği tehlikeye düşürdü

İSTANBUL - İstanbul Valiliği tarafından asker uğurlamalarında kısıtlama yapılmasına rağmen mega kentte yine dehşete düşüren görüntüler kaydedildi. Kentin çeşitli ilçelerinde asker uğurlamak için korona virüs salgınına rağmen bir araya gelen gruplar, hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak eğlendi. Binaların arasında havai fişek fırlatan, meş'aleler yakarak ortalığı dumana boğan ve sonrasında konvoy halinde trafiğe çıkan magandalar, yolları trafiğe kapatıp tabancalarla havaya ateş açtı. Magandalar otomobillerle "drift" yaparak ve patinaj çekerek terör estirirken, polis mega kentin altını üstüne getiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Türkiye'de korona virüsüyle mücadelede kapsamında alınan önlemler sayesinde yaklaşık 3 ay sonra normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. 1 Haziran'dan itibaren uygulamaya koyulan normalleşme sonrası uyulması gereken kurallar ve önlemlere rağmen celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gruplar, asker uğurlama adı altına bir araya geldi. İstanbul Valiliği tarafından asker uğurlamalarında kısıtlamaya gidilmesine rağmen İstanbul'da yine dehşete düşüren görüntüler kaydedildi.

Sosyal mesafeyi hiçe sayıp halay çektiler

Sultangazi, Avcılar, Esenyurt, Sultanbeyli ve Bağcılar başta olmak üzere kentin çeşitli ilçelerindeki semtlerde toplanan kalabalık gruplar, ilk olarak yüksek sesli müzikler eşliğinde onlarca uyarıya rağmen hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekmeye başladı. Gruptan biri eline aldığı havai fişeği onca binanın arasında fırlatmaya başladı. Bazıları ise meş'aleler yakarak ortalığı dumana boğdu.

Yolları trafiğe kapatıp havaya ateş açtılar

Semtteki eğlencelerin ardından araçlarına binen grup konvoy halinde trafiğe çıktı. Bir süre sonra yolu trafiğe kapatan gruptaki gençler, araçlarından inerek yol ortasında askere gidecek arkadaşlarını havaya fırlattı. Yollarda dörtlü sinyalleri yakarak şeritlere dağılan grup, trafiği yavaşlatarak hem kendi hem de vatandaşların canlarını tehlikeye attı. Araçlarla yolları trafiğe kapatan magandalar, patinaj çekerek ortalığı dumana boğarken içlerinden biri de tabancayla havaya defalarca ateş açtı. Trafikte yol kesip drift de yapan magandalar, mega kentin adeta altını üstüne getirdi.

Emniyet magandaların peşinde

Kentte tozu dumana katan magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, havaya ateş açan, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren o magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

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Son Dakika | İstanbul'da asker uğurlamalarında dehşete düşüren görüntüler kamerada

Kaynak: İHA

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