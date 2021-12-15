Son Dakika: İstanbul Boğazı, tanker arızası nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkiinde Ahmet Telli adlı tankerde makine arızası yaşandı.

BOĞAZ TRAFİĞE KAPATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, tankere müdahale için Kurtarma-10, Kurtarma-7 römorkörleri ile KEGM-5 botu ve kılavuz kaptan yönlendirildi. Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün açıklamasının tamamı şu şekilde;

"İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkiisinde makine arızası yaşayan AHMET TELLİ isimli tankerin yanında olan KURTARMA-10 Römorkörümüzün yanı sıra İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda KURTARMA-7 Römorkörümüz, KEGM-5 botumuz ve Kılavuz Kaptanımız tankere yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı"

Ayrıntılar geliyor..

İşte olay yerinden ilk görüntüler;