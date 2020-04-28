Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi Son dakika: İstanbul Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi. Patlama sonucu çevredeki iki binada büyük çaplı hasar meydana geldi. Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

İstanbul'da belediyeye bağlı İSKİ ekiplerinin çalışması esnasında doğalgaz borusunda bir patlama meydana geldi. Patlama sonucunda çıkan ses, çevredeki vatandaşları korkuttu. Sesle birlikte evlerinden ve dükkanlarından çıkıp olay yerine giden vatandaşlar, dev alev bulutuyla karşılaştı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Beylikdüzü Gürpınar'da İSKİ çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı. Metrelerce yukarıya alevler çıkarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.

2 KİŞİ YARALANDI

Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Öte yandan olaydan etkilenen 15 kişiye ise olay yerinde sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Patlama noktasındaki hasar ve ekiplerin müdahalesi, havadan görüntülendi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada ise, "Bugün saat 11.07'de Beylikdüzü İlçemiz Gürpınar Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki doğalgaz boru hattında patlama meydana gelmiştir.Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, 112, İtfaiye, İGDAŞ, AFAD ve diğer ekiplerin çalışmaları devam etmektedir.Alınan ilk bilgilere göre, olaydan etkilenen 15 kişiye 112 Acil Sağlık ekiplerimizce olay yerinde müdahale edilmiş, yaralanan 2 kişi ambulans ile hastaneye sevk edilmiştir.Meydana gelen patlama nedeniyle gerekli araştırma inceleme çalışmaları başlatılmıştır.Olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.