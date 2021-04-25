Son Dakika: İstanbul Arnavutköy'de hırdavat deposunda çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti
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Son Dakika: İstanbul Arnavutköy'de hırdavat deposunda çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika: İstanbul Arnavutköy'de hırdavat malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını kaybetti. Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde içerisinde hırdavat malzemelerinin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Yangın sırasında depoda bulunan bir kişi kendini son anda dışarı atarken 4 Pakistan uyruklu kişinin ise depoda mahsur kaldı.

İÇERİDE MAHSUR KALANLARA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORLAR

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, iş yerinde mahsur kaldığı iddia edilen 4 kişiye ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Duman tahlisiyesi de yapılan depoda üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yangında hayatını kaybedenler cenaze araçlarına konuldu. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda 4. kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Son Dakika: İstanbul Arnavutköy'de hırdavat deposunda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İstanbul Arnavutköy'de hırdavat deposunda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İstanbul Arnavutköy'de hırdavat deposunda çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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