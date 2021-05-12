Son Dakika: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda can kaybı 43'e, yaralı sayısı 296'ya yükseldi

Son dakika: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda can kaybı 43'e, yaralı sayısı 296'ya yükseldi

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan son gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler hakkında açıklama yapıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında can kaybının 43'e, yaralı sayısı 296'ya yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık yetkilileri, yaralıların arasında durumu kritik olanların da bulunduğunu ve acil olarak tedavilerinin başladığını duyurdu.

SON GÜNLERİN EN ŞİDDETLİ SALDIRISI

Diğer yandan İsrail tarafından Filistin'e bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırının son günlerde gerçekleştirilen en şiddetli saldırı olduğu öğrenildi.