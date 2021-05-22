Son dakika haberi... İsrail güçleri ile tansiyonun yükseldiği El Halil'de hayat normale dönüyor
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Son dakika haberi... İsrail güçleri ile tansiyonun yükseldiği El Halil'de hayat normale dönüyor

İhlas Haber Ajansı / Sari Jaradat - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gündem haberi... - İsrail güçleri ile tansiyonun yükseldiği El Halil'de hayat normale dönüyor Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ardından Batı Şeria'da bulunan El Halil kentindeki çatışmaların da sona ermesiyle cadde ve sokaklar normale döndü.

- İsrail güçleri ile tansiyonun yükseldiği El Halil'de hayat normale dönüyor

EL HALİL - Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ardından Batı Şeria'da bulunan El Halil kentindeki çatışmaların da sona ermesiyle cadde ve sokaklar normale döndü.

Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ardından Batı Şeria bölgesinde de tansiyon düştü. Gazze Şeridi'ne bomba yağarken, Batı Şeria'da İsrail güçlerinin müdahalesiyle sokakların savaş alanına döndüğü El Halil'de hayat normale dönüyor. Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte kentte sakinlik hakim olurken, pazar yerlerinin ve dükkanların hareketlendiği görüldü.

Sokaklarda su satan Filistinli Fawzi Nassar, Gazze Şeridi'nde işgalci İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için Fatiha okunmasını isteyerek, "Gazze Şeridi'ndeki saldırı, evleri ve çocukları vuran bir insanlık suçudur. Ancak gösterilen direniş, İsrail işgalinin saldırılarını durdurmayı başardı" diye konuştu.

Suhail Nasser al-Din ise Filistin'in gösterdiği direnişin cesurca olduğunu belirterek ateşkesten dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Al-Din, herkesi 15 yıl boyunca kuşatılmış halde bulunan Gazze Şeridi'nin yanında durmaya çağırdı.

Raed Al-Saeed ise "Direniş kazandı ve zafer güzel bir şey. Bu zafer başımızı kaldırdı ve direniş, Kudüs'ün, El-Aksa Camii'nin çağrısına yanıt vermiş oldu" ifadelerini kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 66'sı çocuk, 39'u kadın ve 17'si yaşlı olmak üzere 248'e yükseldi. Saldırılar toplam bin 948 kişi ise yaralandı.

Son dakika haberi... İsrail güçleri ile tansiyonun yükseldiği El Halil'de hayat normale dönüyor
Son dakika haberi... İsrail güçleri ile tansiyonun yükseldiği El Halil'de hayat normale dönüyor
Son dakika haberi... İsrail güçleri ile tansiyonun yükseldiği El Halil'de hayat normale dönüyor
Son dakika haberi... İsrail güçleri ile tansiyonun yükseldiği El Halil'de hayat normale dönüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sari Jaradat

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