Son dakika haberleri | İsrail'e Filistinli çocuk tutsakları serbest bırakma çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | İsrail'e Filistinli çocuk tutsakları serbest bırakma çağrısı

28.01.2021 14:23 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:56

Son dakika gündem haberi... DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası üyeleri, Dünya Sendikalar Federasyonu'nun (DSF) çağrısıyla İsrail'in, Filistinli çocuk tutsakları serbest bırakılmasına yönelik basın açıklaması yaptı.

DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası üyeleri, Dünya Sendikalar Federasyonu'nun (DSF) çağrısıyla İsrail'in, Filistinli çocuk tutsakları serbest bırakılmasına yönelik basın açıklaması yaptı.

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası üyesi bir grup, Filistin ve Türk bayrakları açtı.

"Filistinli tutsaklar serbest bırakılsın" ve "Filistinli çocuklar serbest bırakılsın" şeklinde sloganlar atan sendika üyeleri adına konuşan, Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, sendikalarına bağlı Dünya Sendikalar Federasyonu'nun tüm dünya genelinde aldığı eylem kararı çerçevesinde toplandıklarını söyledi.

İsrail hapishanelerinde tutsak Filistinli çocuklar ve kadınların da aralarında olduğu binlerce Filistinlinin bulunduğunu aktaran Osmanoğlu, "Filistinli çocuklar dahi İsrail'in zindanlarında aylardan beri, yıllardan beri tutuklu. İsrail devletinin bir meşruluğu yoktur. Milyonlarca Müslüman kendi yurdundan mülteci durumuna sokulmuştur." dedi.

"4 bin 400 Filistinli, İsrail zindanlarında tutuklu"

Dünya Sendikalar Federasyonu'nun dünya genelinde yayımladığı bildiriyi okuyan Nakliyat-İş Gebze Şubesi Genel Sekreteri Murat Ayaz da İsrail zindanlarında tutsak olan tüm Filistinli çocukların derhal serbest bırakılmasını istediklerini dile getirdi.

Dünya Sendikalar Federasyonu'nun yakın zamanda gerçekleştirdiği başkanlık kurulu toplantısında alınan karar gereği Filistinli tutsakların, özellikle de çocuk tutsakların, İsrail zindanlarından salıverilmesini talep eden DSF'nin uluslararası kampanyasının 2001 yılının Ocak ayında başladığını anımsatan Ayaz, şunları ifade etti:

"Filistinlilerin tahminlerine göre aralarında 39 kadın ve 155 çocuğun da bulunduğu 4 bin 400 Filistinli, İsrail zindanlarında tutuklu bulunmaktadır. Bu kişilerin 350'si ise herhangi bir suçlama ve yargılama olmaksızın, Filistinlilerin tutuklanmasına izin veren İsrail idari tutuklama politikası uyarınca zindanlarda tutuklanmaktadır. Tutsaklar zaten insanlık dışı koşullarda, tek kişilik hücrelerde tutulmaktayken bununla yetinmeyen İsrail devleti tutuklulara daha sert koşullarda yatan bir yasa çıkarmıştır. Pandemi sırasında İsrail zindanlarında tutsakları korumak adına hiçbir önlem alınmamıştır. Örneğin İsrail'in kuzeyinde bulunan hapishanesindeki toplam 137 tutsak, Kovid-19 salgınına yakalanmıştır. Filistinlilerin tutuklanmalarının arkasında yatan sebep, topraklarının İsrail tarafından işgal edilmesine ve İsrail'in kriminal politikalarına karşı çıkmalarıdır."

Son dakika haberleri | İsrail'e Filistinli çocuk tutsakları serbest bırakma çağrısı
Son dakika haberleri | İsrail'e Filistinli çocuk tutsakları serbest bırakma çağrısı
Son dakika haberleri | İsrail'e Filistinli çocuk tutsakları serbest bırakma çağrısı
Son dakika haberleri | İsrail'e Filistinli çocuk tutsakları serbest bırakma çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Yeşilyurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Guy Ritchie Serdar Ortaç Neslihan Atagül Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Ömer Ali Fatih Terim Emre Belözoğlu Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Kar Ankara Hisarcık Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | İsrail'e Filistinli çocuk tutsakları serbest bırakma çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 15:00:50. #1.15#
title