Son Dakika: İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor

Son dakika güncel haberine göre İsrail'de binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifası talebiyle gösteri düzenledi.

Son Dakika: İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor
08.08.2020 23:21 | Son Güncelleme: 08.08.2020 23:21

İsrail'de binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifası talebiyle gösteri düzenledi.

İsrail'in Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, yaklaşık 10 bin kişi Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki evinin önünde protesto gösterisi yaptı.

Öte yandan başkent Tel Aviv de dahil ülkenin farklı kentlerinde binlerce gösterici, Netanyahu'nun istifası için sokaklara döküldü.

Haberde, İsraillilerin, "Kara Bayraklılar" ile "İsrail'de İktidarda Kalite Hareketi"nin başını çektiği gösterilerde, "Bu yolsuzluğa savaştır" ve "Bu demokrasinin geri gelmesi için protestodur" şeklinde sloganlar attığı aktarıldı.

Yaklaşık 3 aydan bu yana İsrail'in farklı kentlerinde Netanyahu karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Gösteriler, bir hafta önce Netanyahu ile koalisyon ortağı Savunma Bakanı Benny Gantz arasında tartışmaya yol açmıştı.

Netanyahu, 2 Ağustos'ta hükümetinin haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, başta Kudüs'te olmak üzere ülkenin neredeyse her yerinde düzenlenen gösteriler için "Demokrasiyi ayaklar altına alma girişimi" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Savunma Bakanı Gantz, Netanyahu'nun bu sözlerine karşılık, "Protesto gösterileri demokrasinin can damarıdır. Gösterilere izin vermeliyiz ve göstericileri korumalıyız." demişti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor Spor
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi Magazin
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır Politika
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı Güncel
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı Güncel
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı 3. Sayfa
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
'Kişiye özel' ilan için Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'a soruşturma açıldı
"Kişiye özel" ilan için Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'a soruşturma açıldı
Belediyenin ortağı olduğu şirketin malzemelerini çalışanlar çaldı
Belediyenin ortağı olduğu şirketin malzemelerini çalışanlar çaldı
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Beyrut'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı: 1 polis memuru öldü, 238 kişi yaralandı
Beyrut'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı: 1 polis memuru öldü, 238 kişi yaralandı
Karabük'te bir köyde 7 koronavirüs vakası görüldü, 578 kişi karantinaya alındı
Karabük'te bir köyde 7 koronavirüs vakası görüldü, 578 kişi karantinaya alındı
Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı
5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Son Dakika: Türkiye'de 8 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 1172 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 1172 yeni vaka tespit edildi
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü yanıt verdi
Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü yanıt verdi
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Çocuğun babasıyla nikahsız olduğu ortaya çıkan Tülin Şahin'den ilk açıklama geldi
Çocuğun babasıyla nikahsız olduğu ortaya çıkan Tülin Şahin'den ilk açıklama geldi
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var
Kuaföre giden gelin trafik kazasında hayatını kaybetti
Kuaföre giden gelin trafik kazasında hayatını kaybetti
Eski nişanlı, ev basıp kurşun yağdırdı! Ağabey ise olay yerine giderken 2 kişiyi öldürdü
Eski nişanlı, ev basıp kurşun yağdırdı! Ağabey ise olay yerine giderken 2 kişiyi öldürdü
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Fatih Sultan Fahrettin Koca Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Serdar Ortaç Murat Dalkılıç Erkan Kolçak Köstendil
Spor Ali Koç Okan Buruk Fatih Terim Emre Belözoğlu Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Düğün Lübnan Beyrut Antalya
Şu an buradasınız: Son Dakika: İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 23:24:29. #1.14#
title