Son Dakika: İsrail'de muhaliflerin koalisyonu güven oyu aldı, 12 yıllık Netanyahu dönemi resmen sona erdi

Son dakika: İsrail'de muhalif partilerin kurduğu koalisyon hükümetinin Meclis'te güven oyu almasıyla 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi. Yapılan oylamada, 60 milletvekilinin lehte, 59 milletvekilinin ise aleyhte oy vermesiyle Netanyahu muhalefet lideri pozisyonuna geçti, Naftali Bennet ise başbakan oldu.

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan erken genel seçimde hiçbir partinin hükümeti kurmak için gereken milletvekili sayısına ulaşamaması ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümeti kurmakta başarısız olmasının ardından ülkede siyasi kriz baş göstermişti. Siyasi krizin ardından Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid ise koalisyon hükümeti kurmayı başardığı konusunda Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'i bilgilendirmişti.

KOALİSYON 1 OY FARKLA GÜVENOYU ALDI

Bennet ve Lapid öncülüğündeki sağ, sol, merkezci ve Arap toplamda 8 partiden oluşan koalisyon hükümetinin güvenoyu oylamasına yerel saatle 16.00'da 120 sandalyeli İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) başlamıştı. Yapılan oylamada, 60 milletvekilinin lehte, 59 milletvekilinin ise aleyhte oy vermesi ile Naftali Bennet ve Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümeti güvenoyu alarak, İsrail'de 36'ıncı hükümet oldu. Koalisyona desten veren Birleşik Arap Listesi'nden (Ra'am) Said al-Harumi ise çekimser kaldı.

BENNETT 2 YIL BAŞBAKAN OLACAK

Koalisyon hükümetinin güven oyu almasıyla Netanyahu'dan boşalacak koltuğu 2 yıllığına Yamina lideri Bennett elinde tutacak. Bennett, Ağustos 2023'te koltuğu koalisyon ortağı Gelecek Var Partisi lideri Lapid'e devredecek.

İsrail'in yeni başbakanı Naftali Bennet

NETANYAHU MUHALEFET OLDU

Bennett, 2023'e kadar Başbakanlık görevini üstlenmesinin ardından görevi Lapid'e devredecek. İsrail'de 12 yıldır devam eden Binyamin Netanyahu dönemi ise resmen sona erdi. Netanyahu, artık Likud Partisinin Genel Başkanı ve muhalefet lideri pozisyonunda olacak.

MECLİS BAŞKANLIĞINDA DA KARŞI BLOĞUN ADAYI SEÇİLDİ

Ayrıca Meclis Başbakanlığı için, Netanyahu'nun öncülük ettiği blokta yer alan partilerden Şas Partisi milletvekili Yaakov Margi ve Netanyahu karşıtı blokta yer alan Gelecek Var Partisi milletvekili Levy yarıştı. Yapılan oylamada 120 milletvekilinden 67'sinin desteğini alan Levy, yeni Meclis Başkanı olarak seçildi, Margi ise 52 oyda kaldı.

KOALİSYONUN UZUN SOLUKLU OLUP OLMAYACAĞI MERAK KONUSU

Bennett-Lapid koalisyonu, Netanyahu karşıtlığında birleşmiş, farklı görüşlere sahip 8 partiden oluşuyor.

Hem sandalye sayısının kritik eşikte olması hem partilerin bazı konularda tamamen farklı görüşlere sahip olması nedeniyle İsrail'de koalisyonun ömrünün uzun soluklu olup olmayacağı tartışılıyor.

Bennett'in partisi Yamina aşırı sağ görüşleriyle öne çıkıyor ve işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini destekliyor.

Koalisyonun ortaklarından İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Birleşik Arap Listesi (Ram) ise buna karşı çıkıyor.

Bir diğer koalisyon ortağı Meretz ise sol blokta yer alan bir parti.

Bu nedenle koalisyon hükümetinin uzun soluklu olmayacağı ve bu yılın sonunda İsrail'in yeniden erken seçime gitmek zorunda kalabileceği yorumları yapılıyor.

PROTESTOLAR AYLARDIR DEVAM EDİYORDU

İsrail'de aylardan bu yana haftalık olarak toplanan protestocular Başbakan Netanyahu ve hükümet üyelerini protesto ediyor. Protestocuların eleştirdiği noktaların başında Netanyahu hükümetinin iç politikadaki yanlış adımları, yolsuzluk iddiaları ve koronavirüs sürecindeki başarısızlık yer alıyor.

İLK TEBRİK BİDEN'DAN

ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Naftali Bennet ve yeni hükümetin diğer üyelerini tebrik etti. Biden mesajında, "İki ülke arasındaki yakın ve dayanıklı ilişkilerin bütün taraflarını güçlendirmek için Başbakan Bennet ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.