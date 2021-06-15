Son dakika... Isparta'da yılan operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Isparta'da yılan operasyonu

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan - Haberler | Yerel

Son dakika habere göre Isparta'da yılan operasyonu Isparta'da itfaiye ekipleri, köpek kulübesinin yakınına saklanan yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılanı bulunduğu yerden çıkararak doğaya saldı.

Isparta'da yılan operasyonu

ISPARTA - Isparta'da itfaiye ekipleri, köpek kulübesinin yakınına saklanan yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılanı bulunduğu yerden çıkararak doğaya saldı.

Deregümü köyünde bir evin bahçesinde köpeğin sürekli havlaması üzerine köpeğin yanına giden vatandaşların yılanı görmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanın köpek kulübesine saklandığını tespit etti. Ekipler kısa süreli çalışmanın ardından yılanı saklandığı yerden çıkardı. İtfaiye ekiplerinin özverili çalışması sonucu yaklaşık 1.5 metre boyunda olan yılan canlı olarak yakalandı. Çuvala konulan yılan daha sonra köyden uzak bir alanda doğal ortamına salındı.

Son dakika... Isparta'da yılan operasyonu
Son dakika... Isparta'da yılan operasyonu
Son dakika... Isparta'da yılan operasyonu
Son dakika... Isparta'da yılan operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Angela Merkel Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Ozan Tufan Merih Demiral Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Isparta'da yılan operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.06.2021 22:15:27. #1.13#

title