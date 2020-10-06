Haber alınamayan Matematik öğretmeni, yakınları tarafından evinde ölü bulundu
06.10.2020 18:55 | Son Güncelleme: 06.10.2020 19:22
Son dakika gündem haberine göre Isparta'da bir öğretmen evinde ölü bulundu.
Isparta'da Fatih Mahallesi 4933 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında yaşayan Isparta İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan 43 yaşındaki İsmail Erginbaş'tan haber alamayan okul yönetimi, durumu ailesine bildirdi.
YAKINLARI, ÖĞRETMENİ YERDE HAREKETSİZ HALDE BULDUEve gelen yakınları, matematik öğretmeni Erginbaş'ı yerde hareketsiz halde buldu. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede Erginbaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Erginbaş'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen