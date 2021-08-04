Son dakika! Isparta'da alev alan tırdan ormana sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu
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Son dakika! Isparta'da alev alan tırdan ormana sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu

Son dakika! Isparta'da alev alan tırdan ormana sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Isparta'nın Sütçüler ilçesi Şar deresi mevkiinde seyir halindeki tırın bir anda alev almasının ardından kıvılcımlar ormanlık alana sıçrayarak yangın çıkardı.

Isparta'nın Sütçüler ilçesi Şar deresi mevkiinde seyir halindeki tırın bir anda alev almasının ardından kıvılcımlar ormanlık alana sıçrayarak yangın çıkardı. Hızla büyüyen yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Sütçüler ilçesinde Şar deresi mevkiinde seyir halindeki bir tır öğle saatlerinde bir anda yanmaya başladı. Bu sırada araçtaki kıvılcımlar yolun kenarındaki ormanlık alana sıçrayarak yangına neden oldu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı ormanlık alandaki yangını kontrol altına alabilmek için vatandaşlar da destek veriyor. Çandır köyündeki yangına müdahale eden 1 helikopter de bölgeye yönlendirilerek, havadan söndürme faaliyeti gerçekleştiriyor.

Öte yandan Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde Pazartesi günü başlayan orman yangını 3'üncü gününde büyük ölçüde kontrol altına alınırken, ekiplerin mücadelesi bu bölgede de sürüyor. - ISPARTA

Son dakika! Isparta'da alev alan tırdan ormana sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu
Son dakika! Isparta'da alev alan tırdan ormana sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu
Son dakika! Isparta'da alev alan tırdan ormana sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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