Son Dakika: İspanya'nın başkenti Madrid'in merkezinde şiddetli bir patlama meydana geldi
20.01.2021 17:24 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:36
Son dakika: İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan bir binada henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle şiddetli patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi.
İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binada şiddetli patlama meydana geldiği bildirildi. Madrid'deki patlamanın nedeni henüz bilinmezken, can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
ÇOK SAYIDA BİNA HASAR ALDI
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde binanın ağır hasar aldığı, binanın bulunduğu sokağın ise savaş alanına döndüğü görüldü.