Son Dakika: İspanya'nın başkenti Madrid'in merkezinde şiddetli bir patlama meydana geldi

Son dakika: İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan bir binada henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle şiddetli patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi.