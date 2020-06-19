Son dakika... İşleyerek güzelleştiriyor, taleplere yetişemiyor
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Son dakika... İşleyerek güzelleştiriyor, taleplere yetişemiyor

Gelen son dakika haberine göre İşleyerek güzelleştiriyor, taleplere yetişemiyor Sivas'ın Doğanşar ilçesinde atıl durumdaki eşyaları birbirinden güzel işlemeler yaparak güzelleştiren Hayati Ünsal taleplere yetişemiyor Sivas'ın Doğanşar ilçesinde atıl durumdaki eşyaları birbirinden güzel işlemeler yaparak güzelleştiren...

19.06.2020 23:17 | Son Güncelleme: 19.06.2020 23:24

İşleyerek güzelleştiriyor, taleplere yetişemiyor

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde atıl durumdaki eşyaları birbirinden güzel işlemeler yaparak güzelleştiren Hayati Ünsal taleplere yetişemiyor

SİVAS - Sivas'ın Doğanşar ilçesinde atıl durumdaki eşyaları birbirinden güzel işlemeler yaparak güzelleştiren Hayati Ünsal, taleplere yetişemiyor

Sivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı Çalıcı köyünde Hayati Ünsal hiçbir eğitim almadan yaklaşık 30 yıldır oymacılık ve işlemecilik sanatı ile uğraşıyor.

Ömrü dolmuş ağaçları ve unutulmaya yüz tutmuş bazı eşyaları işleyip desen vererek yeniden kullanıma sunan Ünsal, ömrü dolmuş ağaçları ve atıl durumdaki eşyaları eskisinden daha güzel hale getiriyor. Unutulmaya yüz tutmuş tespih; kemik tarak, teber, testi, kaşık gibi eşyaları bin bir özenle ve birçok işlemden geçiren Ünsal, yurt dışından talebin olduğunu ve gün geçtikçe talebin arttığını söyledi. Unutulmaya yüz tutmuş bu sanatı Doğanşar Kaymakamlığı yaptığı çeşitli projelerle tanıtıyor.

Doğal malzemelerden yapıyor

Oymacılık ve işlemecilik sanatı ile uğraşan Hayati Ünsal, "Ben unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarına merakım vardı. Oymacılık ve işlemecilik sanatı ile ilgilendim. Gençliğimizde çocukluğumuzda Doğanşar'da rastladığım kadarıyla su testisi, ağaç kaşık, Sivas Bıçağı bunlarla oyma işleme sanatıyla ilgilenmeye başladım. İlk önce tespih işleme sanatıyla ilgileniyordum. Ondan sonra Osmanlı'da merasim törenlerinde kullanılan teberler aklıma geldi. Bizim kendi kullandığımız malzemelerden bin 60 çelik makas çeliğinden döverek yapılan teberler yaptık. Teberlerin üzerinde oyma sanatı ile uğraştık. Türkiye'de ve dünyada bir ilktir bu. Kullandığımız malzemeler doğal malzemelerdir" dedi.

Talep oldukça yoğun

Ünsal, talebin gün geçtikçe arttığını belirterek, "Saplarını ve kutularını Doğanşar'ın ormanlarından ömrü dolmuş ağaçlardan, kayın, ceviz, diş budak bunları kullanarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Ölmüş bir ağaca yeniden can vermeye çalışıyoruz. Taleplerimiz gün geçtikçe artıyor. Yurt dışından talep var, devlet büyüklerimize gönderdiklerimiz var. Ünlü sanatçılara verdiklerimiz var. Unutulmaya yüz tutmuş, kemik tarak, teber, testi, kaşık gibi bunları oyma sanatı ile güzelleştirerek gençlere bir yol açmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Son dakika... İşleyerek güzelleştiriyor, taleplere yetişemiyor

Kaynak: İHA

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