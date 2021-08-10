Son dakika... İran ve ABD tarafından terör örgütü kabul edilen Ceyşu'l Adl ile Taliban arasında çatışma
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Son dakika... İran ve ABD tarafından terör örgütü kabul edilen Ceyşu'l Adl ile Taliban arasında çatışma

Son dakika... İran ve ABD tarafından terör örgütü kabul edilen Ceyşu'l Adl ile Taliban arasında çatışma
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Taliban ile İran'ın güneydoğusunda aktif faaliyetlerde bulunan "Ceyşu'l Adl" örgütü arasında Afganistan'da çıkan çatışmada örgütün önde gelen isimlerinden Umeyr Naruyi'nin öldürüldüğü iddia edildi.

Taliban ile İran'ın güneydoğusunda aktif faaliyetlerde bulunan "Ceyşu'l Adl" örgütü arasında Afganistan'da çıkan çatışmada örgütün önde gelen isimlerinden Umeyr Naruyi'nin öldürüldüğü iddia edildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'e göre, Ceyşu'l Adl örgütünün komutanı Selahaddin Faruki'nin de kardeşi olduğu belirtilen Naruyi, Afganistan'da Taliban tarafından öldürüldü.

Ceyşu'l Adl örgütünün önde gelen isimlerinden Naruyi'nin beş ay önce Taliban tarafından kaçırılan örgüt mensuplarının durumunu görüşmek üzere Afganistan'da Taliban mensuplarıyla bir araya geldiği sırada iki grup arasında çıkan çatışma sonucunda hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Çatışmada Naruyi ile Ceyşu'l Adl örgütünden Tahir Şahuzi adlı başka bir militan ile Taliban mensubu 5 kişinin de öldüğü ve Ceyşu'l Adl militanlarının çatışma sonrasında 2 Taliban mensubunu rehin alarak beraberlerinde götürdükleri aktarıldı.

ABD de terör örgütleri listesine almıştı

İran'da terör örgütü kabul edilen, ABD'nin de Temmuz 2019'da "küresel terör örgütleri" listesine dahil ettiği Ceyşu'l Adl, "Cundullah" örgütünün elebaşı Abdulmelik Rigi'nin idam edilmesinden sonra 2012'de Selahaddin Faruki tarafından kuruldu.

Söz konusu örgüt 2013'ten bu yana "İran'daki Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında silahlı eylemler düzenliyor.

İran'ın Zahidan kentinde 13 Şubat 2019'da bomba yüklü araçla düzenlenen ve Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 27 askerin hayatını kaybettiği intihar saldırısını da Ceyşu'l Adl üstlenmişti. Örgüt, Ekim 2018'de 12 İran askerini kaçırmıştı. Askerlerden 9'u daha sonra serbest bırakılmıştı.

İran, Taliban ile Afganistanlı yetkililer arasındaki toplantılara ev sahipliği yaptı

Afganistan'da bazı bölgeleri ele geçiren Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak sınır kapılarını ele geçirmişti.

Afganistan hükümet yetkilileri ve Taliban temsilcileri 8 Temmuz'da İran'ın ev sahipliğinde görüşmelerde bulunmak üzere Tahran'da bir araya gelmişti.

Taraflar, İran'ın ara buluculuğunda iki gün süren görüşmelerin ardından yayımlanan ortak bildiride, "savaşın çözüm olmayacağı" konusunda anlaştıklarını vurgulamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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