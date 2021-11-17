Son dakika... İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 125 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 125 artarak 128 bin 531'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 6 bin 251 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 976'sının hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 57 bin 893'e yükseldiği ülkede, 125 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 128 bin 531'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 463 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, 56 milyon 135 bin 524 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 43 milyon 396 bin 296 kişiye ikinci dozu, 643 bin 17 kişiye de üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 100 milyon 174 bin 837 doz aşı uygulandı.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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